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Boruya sıkışan kedi yavrusunu itfaiye kurtardı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, su gideri borusuna sıkışan kedi yavrusu itfaiye ekibince kurtarıldı.

04.10.2019 12:08Boruya sıkışan kedi yavrusunu itfaiye kurtardı
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, su gideri borusuna sıkışan kedi yavrusu itfaiye ekibince kurtarıldı.
Murtaza Mahallesi Yukarıbeyçayır Sokak'taki Hacı Muharrem Pasajı'nda bir iş yerinin su giderinden kedi yavrusu sesi geldiği ihbarını alan itfaiye ekibi pasaja yönlendirildi.
Kedi yavrusunun su giderindeki boruya sıkıştığını tespit eden ekipler, yaklaşık 20 dakikalık çalışmanın ardından fayansları kırıp boruya ulaştı.
Borudan çıkartılan kedi yavrusu, sağlık kontrolü için veterinere götürüldü.
İtfaiye Müdürü Muhammet Ali Ateş, yaptığı açıklamada, 4 Ekim Hayvanlar Günü'nde kedi yavrusunun itfaiye ekiplerince kurtarıldığını belirterek, "Su giderindeki boruya sıkışan yavru kediyi çıkarttık. Bir canı daha kurtardığımız için sevinçliyiz." ifadelerini kullandı.

Zonguldak, İtfaiye, Güncel

Kaynak: AA

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