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Boruya sıkışan kediyi itfaiye kurtardı

Kilis'te havalandırma borusuna sıkışan yavru kedi, itfaiye ekiplerinin 4 saatlik çalışması sonucu kurtarıldı.

06.08.2019 19:46
Boruya sıkışan kediyi itfaiye kurtardı
Kilis'te havalandırma borusuna sıkışan yavru kedi, itfaiye ekiplerinin 4 saatlik çalışması sonucu kurtarıldı.
Alınan bilgiye göre, Merkeze bağlı Duruca köyünde yaşayan Mehmet Özkan tuvaletin havalandırma borusundan kedi sesi geldiğini duyunca, kendi imkanlarıyla kurtarmaya çalıştı.
Kediyi 4 gün boyunca bulunduğu yerden çıkarmayı başaramayan Özkan, Kilis Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinden yardım istedi.
İtfaiye ekipleri, yaklaşık 4 saatlik çalışmanın ardından tuvaletin fayanslarını kırarak havalandırma borusunda mahsur kalan kediyi sıkıştığı yerden kurtardı.
Kedi daha sonra sağlık kontrollerinin yapılması için Kilis Belediyesi Veteriner Kliniğine teslim edildi.

İtfaiye, Duruca, Kilis, Güncel

Kaynak: AA

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