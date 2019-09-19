Haberler » 3. Sayfa » Haber

Boş arazide 1 kilo 800 gram metamfetamin bulundu

Kayseri'de polis ekiplerinin yaptığı çalışmalarda boş arazide 1 kilo 800 gram uyuşturucu madde ele geçirilirken, 3 kişi gözaltına alındı.

19.09.2019 09:47Boş arazide 1 kilo 800 gram metamfetamin bulundu
Kayseri'de polis ekiplerinin yaptığı çalışmalarda boş arazide 1 kilo 800 gram uyuşturucu madde ele geçirilirken, 3 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Kayseri'ye batı illerinden yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda Kocasinan ilçesine bağlı Buğdaylı Mahallesi'nde boş bir arazide 1 kilo 800 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. A.U., Ö.B. ve S.B. isimli şüpheliler 'Uyuşturucu madde ticareti'nden gözaltına alındı.

Şahısların emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi. - KAYSERİ

Kayseri, Polis, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
12:07 Araba kiraladı, 40 bin liralık icra ile hayatı karardı
12:02 Bursa polisinden uyuşturucu baskını
12:01 Kamuyu 200 milyon TL zarara uğratan çete üyeleri adliyeye sevk edildi
11:59 Kamuyu 200 milyon TL zarara uğratan çete üyeleri adliyede
11:56 Kilis'te Gaziler Günü kutlandı
11:52 Köylerde kış hazırlığı imece usulü başladı
11:51 Sivas'ta otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı