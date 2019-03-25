Mahalle Sakinlerinin Arazide Buldukları Mezar Polisi Alarma Geçirdi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde boş bir arazide bulunan mezar, polis ekiplerini alarma geçirdi. Kepçeyle açılan mezarın içerisinden çıkan köpek ölüsü ise herkesi şoke etti. Bir haftadır kayıp olan köpeğin kim tarafından gömüldüğü merak konusu oldu.

BOŞ ARAZİDEKİ KOKUYU FARK EDEN VATANDAŞLAR MEZAR BULDU

Bitez Mahallesi'nde adliye binasının yanında bulunan boş araziden gelen koku üzerine araziye bakan vatandaşlar bir mezarla karşılaştı. Durumu arayarak polis ekiplerine haber veren mahalle sakinleri, boş arazide bir mezar bulduklarını ve içinden pis kokular geldiğini ifade etti.

OLAY YERİ İNCELEME VE ZABITA EKİPLERİ GELDİ

Olay yerine gelen Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları ilk incelemenin ardından durumu asayiş ekiplerine bildirdi. Araziye gelen ekipler çevrede yaptıkları araştırma sonucunda bölgeye olay yeri inceleme ekibi ve zabıta ekiplerini çağırdı.

KAZILAN MEZARDAN KÖPEK ÖLÜSÜ ÇIKTI

Çevredekilerin şaşkın bakışları arasında kepçe yardımıyla kazılan mezarın içinden çürümek üzere olan köpek ölüsü çıktı. Mahalle sakinleri ise köpeği görünce şok oldu. Ölen köpeğin mahallenin maskotu olan melez bir cins olduğu öğrenildi. Bir haftadır kayıp olan köpeğin kim tarafından oraya gömüldüğü ise merak konusu oldu.

İşte mahalle sakinlerini şoke eden mezardan görüntüler;

Kaynak: İHA