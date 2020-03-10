Boş arazide patlamamış el bombası bulundu
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde boş arazide bulunan patlamamış el bombası, bomba imha uzmanlarınca imha edildi.
10.03.2020 22:06 | Son Güncelleme: 10.03.2020 22:08
Osmaniye 'nin Kadirli ilçesinde boş arazide bulunan patlamamış el bombası, bomba imha uzmanlarınca imha edildi.
Şehit Halis Şişman Mahallesi'nde Savrun Çayı kenarında patlamamış el bombası bulan vatandaşlar durumu polise bildirdi.
Olay yerine gelen ekipler, bölgeyi güvenlik şeridiyle kapattı. Osmaniye'den gelen bomba imha ekipleri, bombayı fünye ile patlatarak imha etti.
Şehit Halis Şişman Mahallesi'nde Savrun Çayı kenarında patlamamış el bombası bulan vatandaşlar durumu polise bildirdi.
Olay yerine gelen ekipler, bölgeyi güvenlik şeridiyle kapattı. Osmaniye'den gelen bomba imha ekipleri, bombayı fünye ile patlatarak imha etti.
Kaynak: AA
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