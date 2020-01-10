Boş arazideki kadın cinayetinde sanığın müebbet hapsi istendi

BURSA'da, Nazan Kırkgöz 'ü (30) boş arazide 2 kurşunla vurarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Yusuf Mıcık'ın (55), yargılanmasına başlandı. Elindeki tabancanın Kırkgöz ile yaşadıkları arbede sırasında ateş aldığını öne süren Mıcık, "Olay tamamen kazara gerçekleşmiştir. Bayan bir erkek gibi güçlü kuvvetliydi" dedi.

Olay, geçen yıl haziran ayında, Osmangazi ilçesi Altınova Mahallesi'nde meydana geldi. Nazan Kırkgöz, otomobiline bindiği Yusuf Mıcık'la iddiaya göre para karşılığı ilişki için anlaştı ve boş bir araziye gitmesini söyledi. İkili boş araziye geldi. Ancak Yusuf Mıcık, kadına boş arazide ilişkiye girmek istemediğini söyledi. İddiaya göre Kırkgöz, Mıcık'ın otomobilindeki cep telefonunu alıp, kaçmaya başladı. Yusuf Mıcık da belinden çıkardığı tabancayla Nazan Kırkgöz'e ateş açtı. Kırkgöz, karnından ve göğsünden vuruldu. Mıcık, otomobiliyle olay yerinden kaçarken, silah seslerini duyanlar polisi aradı. İhbar üzerine adrese gelen polis, Kırkgöz'ün cansız bedeniyle karşılaştı. Cinayetin ardından araştırma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, görgü tanıklarının ifadeleri ile çevredeki 70 güvenlik kamerasını inceleyerek, şüphelinin kimliğini tespit etti. Takibe alınan Mıcık, saklanmak için gittiği arkadaşının evinin girişinde yakalanarak, gözaltına alındı. Daha sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Hakkında Bursa 14'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'kasten adam öldürmek' suçundan dava açılan 5 çocuk babası Yusuf Mıcık'ın yargılanmasına başlandı. Duruşmaya, tutuklu sanık Mıcık, avukatı Ali Özgür Berksu ile Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Başkanlığı avukatı Fatma Tirfil Çelik katıldı. Mıcık ifadesinde, "Olay günü aracımla seyir halindeyken, telefonuma mesaj geldi. Alkollü olduğum için aracımı sağa çekip, mesaja baktığım sırada, camdan bir bayan 'bakar mısınız' dedi. 'Benimle görüşmek ister misin?' dedi. 'Hayır' dememe rağmen aracıma bindi. Benimle birlikte olmak istedi. 100 liraya anlaştık. 150 metre ileride park ettim. Yol kenarı ve yerleşim yeri olduğu için ilişkiyi kabul etmedim" dedi.

ARBEDE SIRASINDA SILAH ATEŞ ALDI

Kıkgöz'ün 100 lirayı istediğini öne süren Yusuf Mıcık, sözlerine şöyle devam etti:

"Parayı vermeyince, konsol kısmında bulunan telefonumu aldı. Peşinden inip, kolunu tuttum. Telefonu almak için aramızda arbede çıktı. Kendisinin yalnız çalışmadığını, benim için kötü olacağını söyledi. O sırada kırmızı renkli bir aracın bize doğru geldiğini gördüm. Kendimi korumak için üzerimde bulunan silahımı çıkardım. Bayan bana tekme tokat saldırıyordu. Bu sırada elimde bulunan ve dolu olan tabancam iki el ateş aldı. Maktülün yaralanıp, yaralanmadığını görmedim. Benim kasten öldürme gibi bir niyetim yoktu. Olay tamamen kazara gerçekleşmiştir. Bayan bir erkek gibi güçlü kuvvetliydi. Pişmanım" diye konuştu.

SAVCI, HAKSIZ TAHRİK İNDİRİM MADDELERİN UYGULANMASINI İSTEDİ

Sanık avukatı Ali Özgür Berksu da "Olay, maktülün ağır ve haksız tahriki altında silah patlaması üzerine gerçekleşmiştir. Müvekkilin kasten öldürmeye yönelik davranışı yoktur. Silah maktül ile müvekkilim arasında yaşanan arbede sırasında patlamıştır. Tahliyesini ve adli kontrol hükümlerin uygulanarak serbest bırakılmasını talep ediyoruz" dedi.

Tanıkların dinlendiği duruşmada mütalaası sorulan Cumhuriyet savcısı, müebbet hapis cezası verilmesini ancak cezada, haksız tahrik indirim uygulanmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, Havva Ş. isimli tanığın zorla getirilmesine karar vererek, duruşmayı erteledi.