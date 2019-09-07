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Boş arazilerdeki molozlar temizlendi

Kilis Belediyesi birimleri tarafından çalışmalar aralıksız bir şekilde sürüyor.

07.09.2019 09:52 Boş arazilerdeki molozlar temizlendi
Kilis Belediyesi birimleri tarafından çalışmalar aralıksız bir şekilde sürüyor.

Kilis Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, Kilis geneli boş arsalara atılan molozlar, çöpler, inşaat atıkları temizlendi. İnşaat atıkları ile molozları boş araziye adan vatandaşların tespit edilmesi halinde cezai işlem uygulanacağı bildirildi.

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Hacı İlyas Mahallesi, Albay İbrahim Karaoğlanoğlu Mahallesi, Yeni Belediye Hizmet Binası yolu, Fatih Sultan Mehmet Mahallesi, Mehmet Rıfat Kazancıoğlu Mahallesinde kaldırım tamiratı, yeni kaldırım çalışması ve asfalt yama çalışmalarına devam ediyor. - KİLİS

Kilis Belediyesi, Kilis, Yaşam

Kaynak: İHA

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