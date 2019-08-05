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Boş dairede çıkan yangın korkuttu

Boş dairede çıkan yangın korkuttuİZMİT'te, boş dairede yangın çıkarken, evi saran alevleri itfaiye söndürdü.

05.08.2019 22:03
Boş dairede çıkan yangın korkuttu
Boş dairede çıkan yangın korkuttu
İZMİT'te, boş dairede yangın çıkarken, evi saran alevleri itfaiye söndürdü.
İzmit Cedit Mahallesi Kurtaran Sokak'taki 3 katlı bir binada Sinan Kurtuluş'a ait olan en üst kattaki dairede bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede tüm odaları sardı. Boş daireden yükselen dumanları görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve acil sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü. Dairede hasar meydana geldi. Sairenin kısa süre önce kiralandığı, ancak kiracıların henüz yerleşmediği öğrenildi. Polis yangınla ilgili soruşturma başlattı.

İtfaiye, İzmit, Güncel

Kaynak: DHA

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