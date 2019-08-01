Haberler» 3. Sayfa» Haber

Boş evde çıkan yangın paniğe sebep oldu

Uşak'ta kullanılmayan metruk bir evde henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı çıkan yangın paniğe neden oldu.

01.08.2019 17:06 Boş evde çıkan yangın paniğe sebep oldu
Uşak'ta kullanılmayan metruk bir evde henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı çıkan yangın paniğe neden oldu. İtfaiye ekipleri tarafından kısa zamanda kontrol altına alınan yangın hakkında polis inceleme başlattı.

Edinilen bilgiye göre, yangın, Sarayaltı Mahallesi 4. Yalçın Sokakta meydana geldi. Mahallede bulunan ve kullanılmayan evden alevlerin yükseldiğini fark eden mahalle sakinleri itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipleri hızlı bir şekilde yangına müdahale etti. Ekipler yangının çevredeki binalara sıçramaması için gerekli müdahaleleri yaparak yangını kontrol altına almayı başardı.

Bina içerisinde mahsur kalan birinin olup olmadığı bilinmediği için olay yerine 112 Acil servis ekipleri sevk edildi. Çevre sakinlerinden alınan bilgiye göre, bölgede son günlerde benzer olayların gerçekleştiğini ve çevrede bulunan tinerci diye tabir edilen madde kullanıcılarının yangını çıkarma iddiası üzerinde duran polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - UŞAK

İtfaiye, Polis, Uşak, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
18:18   Gürcistan'da piyasaya sahte para süren Türk vatandaşı gözaltına alındı
18:02   Keşan'da, 21 adrese eş zamanlı yapılan operasyonda 19 kişi gözaltına alındı
17:59   Hakkari'de uzun namlulu silah ve EYP ele geçirildi
17:59   Ormanlık alanda 865 adet kök Hint keneviri ele geçirdi
17:57   Adana'da çarpışan tır ve kamyon yandı
17:55   19 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı yakalandı
17:55   Şüpheli araçtan 244 karton kaçak sigara çıktı