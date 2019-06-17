17.06.2019 11:34
Haberler»3. Sayfa » Haber

Boş evde çıkan yangını itfaiye söndürdü

Boş evde çıkan yangını itfaiye söndürdü

Konya'nın Akşehir ilçesinde boş bir evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Konya'nın Akşehir ilçesinde boş bir evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, Akşehir ilçesi Seyran Mahallesi 33136 Sokak üzerinde bulunan iki katlı müstakil bir evde çıktı. Edinilen bilgiye göre, boş olduğu öğrenilen evden dumanların çıktığını gören vatandaşlar durumu itfaiyeye ve polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve ambulans sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından söndürüldü. Söndürme çalışmaları sırasında bir itfaiye eri dumandan etkilendi. Yangında büyük maddi hasar meydana geldi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - KONYA
Kaynak: İHA
Konya, Akşehir, İtfaiye, 3. Sayfa

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
12:28 Uyuşturucu hap ve bonzai ile yakalandı
12:23 Şanlıurfa'da 6 kişinin öldüğü olayın görüntüleri ortaya çıktı
12:23 Siirt'te şarampole yuvarlanan araçta 3 kişi yaralandı
12:21 Nijerya'da intihar saldırısı: 30 ölü
12:20 Ayvalık'ta 17 Afganistan mülteci yakalandı
12:20 Eskişehir'e uyuşturucu sokmaya çalışan şüpheliler yakalandı
12:17 Adıyaman'da tefecilik operasyonu