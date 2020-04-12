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Boş evde mahsur kalan kediyi Belediye ekipleri kurtardı

Beyşehir ilçesinde, bir evde mahsur kalan sokak kedisi belediye ekipleri tarafından kurtarıldı.

12.04.2020 15:18 | Son Güncelleme: 12.04.2020 15:36
Boş evde mahsur kalan kediyi Belediye ekipleri kurtardı
Beyşehir ilçesinde, bir evde mahsur kalan sokak kedisi belediye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Alınan bilgiye göre, Evsat Mahallesi'ndeki iki katlı boş evde, bir kedinin mahsur kaldığı yönünde ihbarda bulunulması üzerine Beyşehir Belediyesi ekipleri harekete geçti.
Verilen adrese gelen Belediye ekipleri, mahalle sakinlerinin sokağa çıkma yasağından dolayı ev sahibine ulaşılamadığı belirtilen evde, penceresi açık ikinci katta mahsur kalan bir kedi bulunduğunu gördü.
Belediye görevlileri sepetli araç vasıtasıyla kedinin bulunduğu yüksekliğe kadar çıktı. Kedi, belediye görevlisinin kucağında yere indirilerek mahsur kaldığı yerden kurtarıldı.
Yere bırakılan kedi, kendisini kurtaran belediye personelinin yanına gelerek teşekkür edercesine sevgisini belli ettikten sonra ara sokaklarda gözden kayboldu.

Kaynak: AA

Etiketler: Beyşehir Belediyesi, Beyşehir, Güncel
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