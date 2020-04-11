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Boş kalan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü havadan görüntülendi

Yeni tip korona virüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirler kapsamında ilan edilen 2 günlük sokağa çıkma yasağında boş kalan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü havadan görüntülendi.

11.04.2020 21:21 | Son Güncelleme: 11.04.2020 21:30
Boş kalan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü havadan görüntülendi
Yeni tip korona virüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirler kapsamında ilan edilen 2 günlük sokağa çıkma yasağında boş kalan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü havadan görüntülendi.

Tüm dünyayı etkisi altına yeni tip korona virüse karşı alınan tedbirler kapsamında İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelge ile 30 büyükşehir ve Zonguldak 'ta 2 günlük sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Gece 00.00 itibari ile başlayan yasak kapsamında İstanbul'da trafiğin yoğun olduğu yerler sessizliğe büründü. Gündüz kendini hissettiren sessizlik akşam saatlerinde de devam etti. Her gün binlerce aracın geçtiği 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, akşam saatlerinde boş kaldığı görüldü. Birkaç aracın kullandığı köprü ise drone ile havadan görüntülendi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler: İçişleri Bakanlığı, Zonguldak, Güncel
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