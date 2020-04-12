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Boş kalan caddede sokak köpeklerini elleriyle beslediler

ZONGULDAK'ta koruyucu kıyafetleriyle görev yapan temizlik görevlileri, sokağa çıkma yasağıyla boş kalan caddedeki köpekleri elleriyle besledi.

12.04.2020 14:28 | Son Güncelleme: 12.04.2020 14:29
Boş kalan caddede sokak köpeklerini elleriyle beslediler

ZONGULDAK'ta koruyucu kıyafetleriyle görev yapan temizlik görevlileri, sokağa çıkma yasağıyla boş kalan caddedeki köpekleri elleriyle besledi.

İçişleri Bakanlığı'nın genelgesiyle koronavirüs tedbirleri kapsamında, 2 günlük sokağa çıkma yasağı ilan edilen 31 kentten olan Zonguldak 'ta, koruyucu kıyafetler giyen temizlik görevlileri, cadde ve sokakları temizledi. Zonguldak Belediyesi temizlik görevlilerinden Emrah Demir, boş kalan caddede gördüğü sokak köpeğine elleriyle mama yedirdi. Sokağa çıkma yasağında hayvanların yiyecek ihtiyacını karşılamaya çalıştıklarını söyleyen Demir, "Sokakları temizledik. Hayvanlarımızı da beslemeye çalışıyoruz. Sokağa çıkma yasağında onlar da aç kalmasın" dedi.


Kaynak: DHA

Etiketler: İçişleri Bakanlığı, Zonguldak, Güncel
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