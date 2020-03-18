Boş kalan Marmaray istasyonları havadan görüntülendi
İstanbul'da vatandaşların korona virüs nedeniyle evden çıkmamasıyla toplu taşıma araçları ve sokaklar boş kaldı.
18.03.2020 09:50 | Son Güncelleme: 18.03.2020 09:50
İstanbul 'da vatandaşların korona virüs nedeniyle evden çıkmamasıyla toplu taşıma araçları ve sokaklar boş kaldı. Sabah ve akşam saatlerinde oldukça yoğun olan Marmaray istasyonları da boş kaldı. Korona virüs nedeniyle boşalan Marmaray istasyonu havadan görüntülendi.
Dünyayı etkisi altına alan korona virüs Türkiye'yi de etkilemeye devam ediyor. İşe gitmeyen ve dışarı çıkmayan vatandaşların kendilerini eve kapatmasıyla toplu ulaşım araçları ve sokaklar adeta boş kaldı. İstanbulluların özellikle sabah ve akşam saatlerinde yoğun olarak kullandığı Marmaray da boş kaldı. Normalde en yoğun olduğu saatlerde Marmaray'ı az sayıda vatandaşın kullandığı görüldü.
Korona virüs tedbirleri nedeniyle boş kalan Marmaray istasyonu drone ile görüntülendi.
(İHA)
Dünyayı etkisi altına alan korona virüs Türkiye'yi de etkilemeye devam ediyor. İşe gitmeyen ve dışarı çıkmayan vatandaşların kendilerini eve kapatmasıyla toplu ulaşım araçları ve sokaklar adeta boş kaldı. İstanbulluların özellikle sabah ve akşam saatlerinde yoğun olarak kullandığı Marmaray da boş kaldı. Normalde en yoğun olduğu saatlerde Marmaray'ı az sayıda vatandaşın kullandığı görüldü.
Korona virüs tedbirleri nedeniyle boş kalan Marmaray istasyonu drone ile görüntülendi.
(İHA)
Kaynak: İHA
Manşet
Haberler
Güncel
Herkes aynı soruyu soruyor: Koronavirüsten ölen kişi nasıl defnedilecek?
Güncel
CNN Türk spikeri Gözde Atasoy, 14 gün kuralını çiğneyip yayına çıktı
Güncel
Gaziantep'te Avrupa'dan gelen 11 öğrenci, öğretmen ve 1 görevli koronavirüs tedbirleri kapsamında gözlem altına alındı
Güncel
Rusya Japonlarla geliştirdiği taşınabilir Kovid-19 test cihazını nisanda üretmeyi planlıyor
Güncel
Rize'de umreden dönen 438 kişinin test sonuçları negatif çıktı
Güncel
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsün etkisini yitirmesi için gereken süreyi verdi
Güncel
Şarkıcı Ece Seçkin, Avrupa'daki Türk vatandaşların tahliyesini gerçekleştiren pilot nişanlısıyla karantinada
Güncel
Survivor'da ada şartlarına alışamayan İlayda, diskalifiye edildi