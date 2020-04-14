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Boş kalan Mescid-i Aksa'daki kedileri görevliler besledi

Korona virüs salgını nedeniyle namaz kılınmasının yasak olduğu Mescid-i Aksa'nın bahçesindeki kediler, Filistinli görevliler tarafından beslendi.

14.04.2020 12:30 | Son Güncelleme: 14.04.2020 12:32
Korona virüs salgını nedeniyle namaz kılınmasının yasak olduğu Mescid-i Aksa 'nın bahçesindeki kediler, Filistinli görevliler tarafından beslendi.
Kudüs 'te korona virüs nedeniyle tamamen kapatılan Mescid-i Aksa'da sadece Filistinli görevliler bulunuyor. Boş kalan Mescid-i Aksa'nın avlusunda bulunan kedileri ise Filistinli görevliler besliyor. Meslektaşlarıyla her sabah gelip namaz kıldıktan sonra kedileri besleyen Mescid-i Aksa'da 21 yıldır çalışan İssam Najib, "Yiyecekleri,kaplarına koyuyoruz. Bazen yaralı kedileri de buluyoruz. Onlara ilaç veriyoruz, sonra görevlerimizi yapmaya dönüyoruz" ifadelerini kullandı.
Korona krizinin son bulacağı günü sabırsızlıkla beklediklerini söyleyen Najib, "El Aksa'yı bomboş görmek üzücü bir şey. Yıllar boyunca ibadetler ve dualarla dolu kutsal bir yer olan burası, güvercinler ve kedilere bir yuva ve beslenme yeri oldu. Bu biraz acımızı hafifletiyor" dedi.
Virüsün yayılmasının ardından işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa cemaatle namaz kılmaya kapatılırken, Mescid-i Aksa'da ezan okunmasına devam ediliyor.
(İHA) Boş kalan Mescid-i Aksa’daki kedileri görevliler besledi

Kaynak: İHA

Etiketler: Sabah, Kudüs, Aksa, Güncel
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