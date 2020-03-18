Boş kalan Ortaköy Meydanı havadan görüntülendi
Boş kalan Ortaköy Meydanı havadan görüntülendi Korona virüs nedeniyle Ortaköy Meydanı boş kaldı Korona virüsle mücadele kapsamında insanların sokağa çıkmamasıyla beraber pek çok meydan boş kaldı.
18.03.2020 15:25 | Son Güncelleme: 18.03.2020 15:30
Boş kalan Ortaköy Meydanı havadan görüntülendiKorona virüs nedeniyle Ortaköy Meydanı boş kaldı
İSTANBUL - Korona virüsle mücadele kapsamında insanların sokağa çıkmamasıyla beraber pek çok meydan boş kaldı. İstanbul 'un en kalabalık yerlerinden biri olan Ortaköy Meydanı'nın boş hali de havadan görüntülendi. korona virüsün (Kovid-19) tüm dünya ile beraber Türkiye'de de görülmesi ile beraber vatandaşlar alınan kararlara uyup tedbirlerini alarak evlerine kapandı. İstanbul'da yerli ve yabancı turistlerin uğrak yerleri olan meydanlarda, vatandaşların evlerine kapanması ile adeta boş kaldı. Beşiktaş'ta bulunan ve her gün on binlerce insanın uğrak noktalarından biri olan Ortaköy Meydanı'da korona virüsten dolayı boş kaldı. İstanbul'un en güzel manzaralarından birine sahip olan meydanın boş hali ise havadan görüntülendi.
İSTANBUL - Korona virüsle mücadele kapsamında insanların sokağa çıkmamasıyla beraber pek çok meydan boş kaldı. İstanbul 'un en kalabalık yerlerinden biri olan Ortaköy Meydanı'nın boş hali de havadan görüntülendi. korona virüsün (Kovid-19) tüm dünya ile beraber Türkiye'de de görülmesi ile beraber vatandaşlar alınan kararlara uyup tedbirlerini alarak evlerine kapandı. İstanbul'da yerli ve yabancı turistlerin uğrak yerleri olan meydanlarda, vatandaşların evlerine kapanması ile adeta boş kaldı. Beşiktaş'ta bulunan ve her gün on binlerce insanın uğrak noktalarından biri olan Ortaköy Meydanı'da korona virüsten dolayı boş kaldı. İstanbul'un en güzel manzaralarından birine sahip olan meydanın boş hali ise havadan görüntülendi.
Kaynak: İHA
Haberin Videosu :Boş kalan Ortaköy Meydanı havadan görüntülendi
Etiketler : Ortaköy Meydanı, İstanbul, Genel
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