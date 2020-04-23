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Boş kalan Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi böyle görüntülendi

Yeni tip korona virüs ile mücadele kapsamında 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde sessiz kalan Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi havadan drone ile görüntülendi.

23.04.2020 12:04 | Son Güncelleme: 23.04.2020 13:04
Boş kalan Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi böyle görüntülendi
Yeni tip korona virüs ile mücadele kapsamında 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde sessiz kalan Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi havadan drone ile görüntülendi.

Yeni tip korona virüs ile mücadele kapsamında 30 büyükşehir ve Zongultak'ta 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasına gidildi. Gece saatlerinden itibaren uygulanmaya başlanan karar sonrasında İstanbul'un en kalabalık mekanları arasında bulunan Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi havadan görüntülendi. Milyonlarca yerli ve yabancı ziyaretçinin uğrak noktaları arasında yer alan her iki alanda da kimsenin olmadığı görüldü.

TBMM'nin açılışının 100. yılına özel olarak Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nin bayraklar ile donatıldığı kameralara yansıdı. Taksim Meydanı da her zaman olduğu gibi yine güvercinlere kaldı. Polis ekipleri ise meydan ve cadde üzerinde denetlemelerde bulundu. Sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olan belediye ekipleri çalışmalarına devam etti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler: İstiklal Caddesi, İstanbul, Taksim, Güncel , Haber
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