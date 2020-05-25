BOŞ KALAN ÜSKÜDAR MEYDANI HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
Koronavürüs önlemleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Üsküdar Meydanı, Ramazan Bayramı'nın 2'nci gününde boş kaldı.
25.05.2020 10:33 | Son Güncelleme: 25.05.2020 10:38
Koronavirüs önlemleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan İstanbul'da sokaklar ve caddeler boş kaldı. Kısıtlamayla birlikte Ramazan Bayramı'nın 2'inci ve sokağa çıkma kısıtlamasının 3'üncü gününde, denetim yapan polis memurları ve işe gitmek için toplu taşıma kullanan az sayıda kişi haricinde Üsküdar Meydanı kuşlar ile sokak hayvanlarına kaldı. Üsküdar Meydanı'ndaki sakinlik havadan görüntülendi.
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Kaynak: DHA
Etiketler: Ramazan Bayramı, Koronavirüs, İstanbul, Üsküdar, Güncel, Haber