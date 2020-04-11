Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Boş sokakta, içinde hasta olan ambulansa çarptı

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde sokağa çıkma yasağı nedeniyle boş kalan yolda içerisinde hasta bulunan bir ambulansa tüp kamyoneti çarptı.

11.04.2020 15:28 | Son Güncelleme: 11.04.2020 15:29
Boş sokakta, içinde hasta olan ambulansa çarptı
Kocaeli 'nin Körfez ilçesinde sokağa çıkma yasağı nedeniyle boş kalan yolda içerisinde hasta bulunan bir ambulansa tüp kamyoneti çarptı.

Kaza, 13.30 sıralarında Körfez Çamlıtepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çamlıtepe Mahallesi'nde rahatsızlanan bir vatandaşı alarak hastaneye gitmek üzere yola çıkan ambulansa, Kocatepe Caddesi ile Kuyu Sokak kesişiminde tüp yüklü kamyonet çarptı. Çarpmanın etkisiyle ambulans hasar görürken şans eseri yaralanan olmadı.

Kaza sonrası ambulansın hasar görmesi nedeniyle araçta bulunan hasta şahıs, olay yerine gelen başka bir ambulansla hastaneye sevk edildi. Polis ekipleri kaza hakkında inceleme başlattı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Etiketler: Kocaeli, Körfez, 3. Sayfa
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Yorumlar

3. Sayfa Manşet

Haberler

Bahçeli’nin yardımcısı, bu görüntüler sonrası hükümeti eleştirdi Haberler
Bahçeli'nin yardımcısı, bu görüntüler sonrası hükümeti eleştirdi
Şeyma’dan muhabirlerin maske uyarısına şaşırtan yanıt: Önemli değil Haberler
Şeyma'dan muhabirlerin maske uyarısına şaşırtan yanıt: Önemli değil
İstanbul’da yasağı ihlal eden grup polise saldırdı: 6 kişi gözaltında Haberler
İstanbul'da yasağı ihlal eden grup polise saldırdı: 6 kişi gözaltında
Bakan Soylu’dan ’Sokağa çıkma yasağı neden o saatte duyuruldu?’ sorusuna yanıt Haberler
Bakan Soylu'dan "Sokağa çıkma yasağı neden o saatte duyuruldu?" sorusuna yanıt
’Ekmek kavgası’ diye paylaşılan olayın asıl nedeni ortaya çıktı Haberler
"Ekmek kavgası" diye paylaşılan olayın asıl nedeni ortaya çıktı
Erdoğan’ın imzasıyla kamu personeline yapılacak ödeme ücretleri belli oldu Haberler
Erdoğan'ın imzasıyla kamu personeline yapılacak ödeme ücretleri belli oldu
Kronik rahatsızlığı bulunmayan genç eczacı, koronaya yenik düştü Haberler
Kronik rahatsızlığı bulunmayan genç eczacı, koronaya yenik düştü
Milyonları ilgilendiren bir uygulama daha e-Devlet’e taşındı Haberler
Milyonları ilgilendiren bir uygulama daha e-Devlet'e taşındı
Haberler ›› 3. Sayfa ››Boş sokakta, içinde hasta olan ambulansa çarptı - Haberler

Son Dakika 3. Sayfa Haberleri

16:56: (Özel) Sultangazi'de polis ekipleri, yasağa uymayan marketi bastı - Haberler 16:53: Apple AirPower Geri Geliyor - Haberler 16:53: Apple iPhone 12 Serisinin Çıkış Tarihi Değişebilir - Haberler 16:53: Koronavirüsle Mücadele için Apple ve Google Ortak Bir Uygulama Geliştirdi - Haberler 16:53: Zoom'u Yasaklayan Ülkeler Arasına Singapur da Katıldı - Haberler 15:54: Gamze Özçelik'ten marketlere hücum edenlerle ilgili ders niteliğinde paylaşım: Dünkü çayı demledik 15:05: Kronik rahatsızlığı bulunmayan genç eczacı, koronavirüse yenik düştü - Haberler 14:46: Küçükçekmece'de sokağa çıkma yasağına uymayan grup polise saldırdı: 6 gözaltı