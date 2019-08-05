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Boş sulama kanalına düşen otomobil korkuttu

Boş sulama kanalına düşen otomobil korkuttuAKSARAY - Aksaray'da kaza sonrası boş sulama kanalına düşen otomobilin sürücüsü kayıplara karışırken, otomobil polis ekiplerince otoparka çektirildi.

05.08.2019 21:30
Boş sulama kanalına düşen otomobil korkuttu
Boş sulama kanalına düşen otomobil korkuttu
AKSARAY - Aksaray'da kaza sonrası boş sulama kanalına düşen otomobilin sürücüsü kayıplara karışırken, otomobil polis ekiplerince otoparka çektirildi.
Kaza, Somuncu Baba Mahallesi eski hayvan pazarı civarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kanala düşmüş otomobili gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri kaza sonrası otomobilin terk edildiğini tespit etti. 34 RRE 62 plakalı otomobilin plaka sorgusundan otomobilin sahibine ulaşan polis ekipleri, araç sahibinin kazadan haberinin olduğunu ve herhangi bir yaralının olmadığını tespit ederken, güvenlik amacıyla otomobil çekici ile otoparka çektirildi.

Polis, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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