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Boş yolda köpeğe çarpan motosiklet sürücüsü ölüm ile burun buruna geldi

İstanbul Kayaşehir'de motosikleti ile boş yolda son sürat giden motosiklet sürücüsü önüne çıkan köpeğe çarptı.

23.03.2020 15:14 | Son Güncelleme: 23.03.2020 15:14
Boş yolda köpeğe çarpan motosiklet sürücüsü ölüm ile burun buruna geldi
İstanbul Kayaşehir 'de motosikleti ile boş yolda son sürat giden motosiklet sürücüsü önüne çıkan köpeğe çarptı. Çarpmanın şiddeti ile metrelerce sürüklenen ve ölüm ile burun buruna gelen motosikletlinin o anları, kask kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Olay, Kayaşehir Olimpiyat stadı yakınlarında boş olan bir yolda yaşandı. Edinilen bilgiye göre motosikleti ile son sürat yol alan S.B bir anda önüne çıkan köpeğe çarptı. Çarpmanın şiddeti ile motosikleti ile yan yatan ve metrelerde sürüklenen S.B, ölüm ile burun buruna geldi. S.B'nin yaşadığı o anlar kask kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde sür'atle giden S.B'nin önüne köpek çıktığı ve daha sonra metrelerce sürüklendiği yer alıyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler : Kayaşehir, İstanbul, Güncel

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