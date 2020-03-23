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Boş yolda köpeğe çarpan motosiklet sürücüsü ölüm ile burun buruna geldi

Boş yolda köpeğe çarpan motosiklet sürücüsü ölüm ile burun buruna geldi Metrelerce sürüklenerek durabildi O anlar kask kamerasında İstanbul Kayaşehir'de motosikleti ile boş yolda son sürat giden motosiklet sürücüsü önüne çıkan köpeğe çarptı.

23.03.2020 16:03 | Son Güncelleme: 23.03.2020 16:04
Boş yolda köpeğe çarpan motosiklet sürücüsü ölüm ile burun buruna geldi
Metrelerce sürüklenerek durabildi
O anlar kask kamerasında
İSTANBUL - İstanbul Kayaşehir 'de motosikleti ile boş yolda son sürat giden motosiklet sürücüsü önüne çıkan köpeğe çarptı. Çarpmanın şiddeti ile metrelerce sürüklenen ve ölüm ile burun buruna gelen motosikletlinin o anları, kask kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.
Olay, Kayaşehir Olimpiyat stadı yakınlarında boş olan bir yolda yaşandı. Edinilen bilgiye göre motosikleti ile son sürat yol alan S.B'nin önüne bir anda bir köpek çarptı. Çarpmanın şiddeti ile motosikleti ile yan yatan ve metrelerde sürüklenen S.B, ölüm ile burun buruna geldi. S.B'nin yaşadığı o anlar kask kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde süratle giden S.B'nin önüne köpek çıktığı ve daha sonra metrelerce sürüklendiği yer alıyor. Boş yolda köpeğe çarpan motosiklet sürücüsü ölüm ile burun buruna geldi

Kaynak: İHA

Haberin Videosu :

Boş yolda köpeğe çarpan motosiklet sürücüsü ölüm ile burun buruna geldi
Etiketler : Kayaşehir, İstanbul, Genel

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