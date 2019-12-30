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Boş zannettiği silahla arkadaşını vurarak öldürdüğü iddiası

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, arkadaşının boş zannettiği silahla vurduğu iddia edilen genç kız öldü.

30.12.2019 16:40 | Son Güncelleme: 30.12.2019 16:58 Boş zannettiği silahla arkadaşını vurarak öldürdüğü iddiası
Balıkesir'in Edremit ilçesinde, arkadaşının boş zannettiği silahla vurduğu iddia edilen genç kız öldü.
İddiaya göre, A.B, arkadaşları S.D. ve Selin Kartal (20) ile alkol almak için Gazi Celal Mahallesi Hamdibey Caddesi'ndeki evine geldi.
Burada bir süre alkol alan üç arkadaştan A.B, silahını çıkararak şarjöründeki mermileri boşalttı. Daha sonra boş zannettiği silahı Kartal'a doğrultan A.B, tetiğe bastı.
Silahın ateş almasıyla başından yaralanan Selin Kartal, olay yerinde hayatını kaybetti.
İhbar üzerine eve polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
Genç kızın cesedi, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
Olayın ardından kaçtıkları iddia edilen A.B. ve S.D. ise polis tarafından gözaltına alındı.

Güncel

Kaynak: AA

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