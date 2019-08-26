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Boşanacağı konuşulan Beren Saat'in yasak aşk yaşadığı iddiası ortalığı karıştırdı

Kenan Doğulu ile evliliği büyük çıkmaza giren Beren Saat ile ilgili ortaya atılan "Yasak aşk yaşıyor" iddiası ortalığı karıştırdı.

26.08.2019 11:04
Boşanacağı konuşulan Beren Saat'in yasak aşk yaşadığı iddiası ortalığı karıştırdı

Aylardır şarkıcı eşi Kenan Doğulu ile boşanacağı konuşulan ve iddialara kesin bir dille cevap vermekten kaçınan oyuncu Beren Saat hakkında ortaya atılan bir iddia ve fotoğraf ise bomba etkisi yarattı.

"ARTİST KIZIMIZ EVLİLİĞİNE NOKTAYI KOYMUŞ"

Söz konusu kişinin bir adamla samimi şekilde çekilen fotoğrafını isim vermeden paylaşan magagenius isimli sayfa, "Çok ünlü artist kızımız problemli evliliğine noktayı koymuş gibi. Şimdi 'arkadaşız' derler" paylaşımı sosyal medyayı karıştırdı.

FOTOĞRAFTAKİ KİŞİNİN BEREN SAAT OLDUĞU İDDİA EDİLDİ

Bu paylaşıma kısa sürede takipçilerden isim tahminleri geldi. Yorum yapanların bir çoğu ise o kişinin Beren Saat olduğunu iddia etti. Beren Saat'i saç şeklinden ve fiziğinden tanıyanlar ise bu paylaşıma kısa sürede binlerce yorum yağdırdı.

İşte çok konuşulan o fotoğraf;

Başrolünde yer aldığı Netflix yapımı ikinci orijinal Türk dizisi 'Atiye'nin çekimleri tam gaz devam eden güzel oyuncunun, bu iddiaya ne cevap vereceği ise merak konusu oldu.

Boşanacağı konuşulan Beren Saat'in yasak aşk yaşadığı iddiası ortalığı karıştırdı

Kenan Doğulu, Beren Saat, Magazin

YORUMLAR (12)
C.K..37.: Kenan çürük raporlu askerden kacdi.curuk adam herşeyde çürüktür. Çocuk da olmuyor anlayan anlar. Berende dünkü kız gibi hala hiç eskimemis..
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CAN: onurlu serefli bir kadin yapmaz beren hic yapmaz gözümle görsem bile inanmam evli bir kadin buradan vurmayin rahat birakin
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XXXL: Mal kendinin ıster caliya takar ıster duvara asar
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ALİ: bize ne ya. Bu haber mi şimdi. Sizin magazin bölümünüz yok mu. gidin oraya koyun bu haberi.
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POST NEŞİN: bize ne her şeyi yaşayan aşk mı yaşaya mayacak bırakın garibi, özgür herşeyin çivisi çıkmış
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6.FİLO: Bunlar ünlü olduğu için yasak aşk deniliyor ne yaşadığı belli nikahsız çocukları da olduğunda yasak aşkın meyvesi oluyor. Halk arasında böyle kadınlara nasıl hitap edildiğini herkes biliyor.
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BUĞRA: ancak arkadan çekerek yayınlayabilirsiniz. Ne kadar adi insanlarsınız. Çamur at izi kalsın.
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LATİF TEKGÖZLÜBALIK: Yetkililer derhal bu konunun üzerine gidip gereği yapılmalıdır
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TEMEL YİĞİT: Kamuoyu bu konuda derhal aydınlatılmalıdır
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RİŞEB-BEŞİR :): Sen Bihter Ziyagil''sin aptallık etme. . !
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