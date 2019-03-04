Boşanacakları İddia Edilen Beren Saat, Kenan Doğulu ile Olan Fotoğrafını Sildi

Önceki gün 35'inci yaşını kutlayan oyuncu Beren Saat, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda bir dönem aşk yaşadığı ve kazada kaybettiği Efe Güray'ı unutmadığı belli eden bir açıklama yaptı. Evliliğinde kriz olduğu hatta boşanacakları iddia edilen çiftten şaşırtan bir hamle de geldi.

Kanal D ekranlarında yayınlanan Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa programının sunucularının fark ettiği detaya göre; Beren Saat Instagram'daki adındaki E harflerini büyük yazarak Kenan Doğulu ile olan tüm fotoğrafları sildi.

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BEREN'DEN DİKKAT ÇEKEN HAMLE

Günlerdir boşanacakları söylenen çiftten Beren Saat, iddiaları güçlendirecek hamleyi yaptı. Saat, Beren adındaki E harflerini doğum günü paylaşımından sonra büyük yazdı. Oyuncunun bu hamlesi 2004 yılında kazada hayatını kaybettiği eski sevgilisini anmak için yaptığı iddia edildi.

Beren Saat, Kenan Doğulu ile Olan Fotoğrafı Sildi">

KENAN'LA OLAN FOTOĞRAFLARI SİLDİ

Saat, öte yandan Instagram hesabından Kenan Doğulu ile olan fotoğraflarını silerek sadece 2015 yılında çektirdiği bir fotoğrafı bıraktı.

Beren Saat, Kenan Doğulu ile Olan Fotoğrafını Sildi"> Beren Saat'in silmediği tek fotoğraf...

"BOŞANMIYORUZ"

Beren Saat'in evliliği bitirmek istediği ancak Kenan Doğulu'nun evliliği kurtarmak için çabaladığı iddia edilmişti. Önceki gün Maslak'ta konser veren Doğulu, boşanma iddialarını "Beren'le ilişkimizde bir sorun yok ayrılmıyoruz. Bu iddiaları kim, neye dayanarak çıkarıyor bilmiyorum, boşanmıyoruz" diyerek yalanladı.