04 Mart 2019, 10:34
»»

Boşanacakları İddia Edilen Beren Saat, Kenan Doğulu ile Olan Fotoğrafını Sildi

Doğum gününde kazada kaybettiği eski sevgilisini unutmadığını gösteren bir paylaşım yapan ve Kenan Doğulu ile boşanacakları söyleyen Beren Saat'ten şaşırtan bir hamle geldi. Saat, Doğulu ile çekilen fotoğraflarını sildi.

Önceki gün 35'inci yaşını kutlayan oyuncu Beren Saat, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda bir dönem aşk yaşadığı ve kazada kaybettiği Efe Güray'ı unutmadığı belli eden bir açıklama yaptı. Evliliğinde kriz olduğu hatta boşanacakları iddia edilen çiftten şaşırtan bir hamle de geldi.

Kanal D ekranlarında yayınlanan Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa programının sunucularının fark ettiği detaya göre; Beren Saat Instagram'daki adındaki E harflerini büyük yazarak Kenan Doğulu ile olan tüm fotoğrafları sildi.

Beren Saat, Kenan Doğulu ile Olan Fotoğrafı Sildi">

BEREN'DEN DİKKAT ÇEKEN HAMLE

Günlerdir boşanacakları söylenen çiftten Beren Saat, iddiaları güçlendirecek hamleyi yaptı. Saat, Beren adındaki E harflerini doğum günü paylaşımından sonra büyük yazdı. Oyuncunun bu hamlesi 2004 yılında kazada hayatını kaybettiği eski sevgilisini anmak için yaptığı iddia edildi.

Beren Saat, Kenan Doğulu ile Olan Fotoğrafı Sildi">

KENAN'LA OLAN FOTOĞRAFLARI SİLDİ

Saat, öte yandan Instagram hesabından Kenan Doğulu ile olan fotoğraflarını silerek sadece 2015 yılında çektirdiği bir fotoğrafı bıraktı.

Beren Saat, Kenan Doğulu ile Olan Fotoğrafını Sildi">
Beren Saat'in silmediği tek fotoğraf...

"BOŞANMIYORUZ"

Beren Saat'in evliliği bitirmek istediği ancak Kenan Doğulu'nun evliliği kurtarmak için çabaladığı iddia edilmişti. Önceki gün Maslak'ta konser veren Doğulu, boşanma iddialarını "Beren'le ilişkimizde bir sorun yok ayrılmıyoruz. Bu iddiaları kim, neye dayanarak çıkarıyor bilmiyorum, boşanmıyoruz" diyerek yalanladı.

Instagram, Kenan Doğulu, Beren Saat, Magazin


YORUMLAR (8)
BJFH: Aslında Kenan çok saf bence boşansın ne demek evlisin sevgiliyi unutmuyor sun sanki onla yaşasaydı çok mutlu olacaktı onlada birçok kriz yaşıyacaktı geç bunları şimdiki hayatına bak
Yayından Kaldır
9 0
Cevap yaz
KEZBAN: sunucuya bakar mısın kendini müge anlı sanıyor....cinayet çözüyor arkadaşş...çubuk tahta...
Yayından Kaldır
7 2
Cevap yaz
ALİ: Kenan abi adamdır ama 15 20 yıl önce kırdığı cevizlerin günahı çıkar elbet
Yayından Kaldır
1 2
Cevap yaz
CAN 06: beren nisan su adamdan yeter artık seni mahvetti ne psikolojinin kaldı nede moralin..ekranlara dön ve geçmişi de unut lütfen ölmüşle ölünmez
Yayından Kaldır
8 3
Cevap yaz
NURCAN: inşallah boşanmazlar yaaa
Yayından Kaldır
5 4
Cevap yaz