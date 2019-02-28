Boşanacakları İddia Edilen Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu Kamera Karşısında Aşka Geldi

Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal çifti, önceki akşam Serenay Sarıkaya, Ezgi Mola ve Enis Arıkan gibi isimlerin rol aldığı Alice Müzikali'ni izledi.

Bir süredir boşanacakları konuşulan ikili, el ele kamera karşısına geçerek muhabirlerin sorularını yanıtladı. İkilinin bu halleri ise ayrılık iddialarını yalanlamış oldu.

"TÜRKİYE'DE BİR MÜZİKALİN YAPILMASI BÜYÜK BAŞARI"

Muhabirlerin sorularını yanıtlayan ikili, "Normalde prömiyere gelecektik fakat virüs salgını nedeniyle gelemedik. İzleyenlerden çok olumlu tepkiler aldık. Türkiye'de böyle bir müzikalin yapılması büyük bir başarı." diye konuştu.

"KAHRAMANIM SELENA"

Gazetecilerin 'Sizin masal kahramanınız var mı?' sorusuna Kenan İmirzalıoğlu "Dede Korkut" yanıtını verirken Sinem Kobal, 2006 yılında rol aldığı 'Selena' dizisini hatırlatarak "Daha önce kahraman olarak bir Selena yaptım." dedi.

KENAN AŞKA GELDİ

İmirzalıoğlu, dizideki 'Selena'yı çağırma sahnesinin' hatırlatılması üzerine eşine bakarak "Ben Selena'yı hayatıma çağırdım" dedi.

BOŞANACAKLARI İDDİA EDİLDİ

Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal 14 Mayıs 2016 yılında dünya evine girmişti. İlişkilerini gözlerden uzak yaşayan ikilinin boşanacakları iddia edildi. Çift, dün el ele kamera karşısına geçerek iddiaları yalanlamış oldu.