Boşanacakları konuşulan Beren Saat eşi Kenan Doğulu'nun doğum gününü kutladı

Kendi doğum gününde eski sevgilisi Efe Güray hakkında paylaşım yapan oyuncu Beren Saat'in eşi Kenan Doğulu ile boşanacakları iddia edildi. Geçtiğimiz günlerde Doğulu'nun 'boşanmıyoruz aramız iyi' açıklamasının ardından eski sevgilisiyle olan fotoğrafını paylaşan Beren Saat, adeta eşinin açıklamasını yalanlamıştı. Saat, son olarak bugün yeni yaşına giren Doğulu'nun doğum gününü kutladı. Beren Saat'in paylaşımı bazı takipçilerinin kafasını karıştırırken bazıları ise 'Boşanmayacağınıza sevindik' yorumları yaptı.

KENAN DOĞULU'NUN DOĞUM GÜNÜNÜ KUTLADI

Saat, Kenan Doğulu ile çekilen fotoğraflarını paylaşarak şu sözlerle eşinin doğum gününü kutladı: "Ben oyun arkadaşımı buldum galiba" dedim bir aksam, gözlerin parlayarak baktın. Gece gitar sesiyle uyandım; bir şarkıya başlamıştın, büyülendim. Biz o şarkıyı beraber bitirirken, ask şarkısı olduk. Birbirimizin yaralarını öptükçe can arkadaşı olduk. Yaydığımız ask enerjisiyle çevremizde iklim değişikliğine sebep olduk ve beraber ne eğlendik. Sonra bir noktada sen masumiyetini kaybettin; ben de oyun arkadaşımı, yol arkadaşımı... Bir yerlerin kapısında el ele çekilmiş naylon fotoğraflarımızı aşk sananlar için bunlar, arkadaşlarımızın gözünden hesapsızca biz iste.

"DUYGUSAL SÜRECİ HİÇ MERAK EDEN YOK"

Ne zaman boşanacaksınız diyorlar sürekli; güvenmek, bağlanmak, bağışlamak, vazgeçmek bütün bu ağır duygusal süreci hiç merak eden yok. Boşanmak işin en kolay kısmı, ben evlenmeye de görece az hevesli taraftım zaten. Benim için esas olan hep aşktı, aşktır! Bir yastıkta kocamak mi, beraber ölmek mi insanların bir aşkı başarmaktan anladığı bilemiyorum. Oysa sen, ben, baba'nın gitarı bir yatağın içinde; sonsuz zamanın durakladığı, ömrün tamamlandığı yüz yıllar yaşadık. Bu demode romantizmde ortağım olduğun için teşekkür ederim. Sen tabi ki yeni şarkılar yazacaksın. Artık içimde ne öfke, ne en ufak bir pişmanlık; her damla gözyaşıma ziyadesiyle değdin. İyi ki doğdun da, sana aşık oldum"