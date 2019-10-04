Boşanacakları konuşulan Beren Saat ve Kenan Doğulu barıştı

2014 senesinde nikah masasına oturan Beren Saat ve Kenan Doğulu çiftinin evliliklerinde kriz çıkmış ve çift aylardır bir araya gelmiyordu. Evliliklerinde büyük sorunlar yaşana Beren Saat'in ünlü bir DJ ile fotoğrafları ortaya çıkmış ve ikilinin aşk yaşadıkları iddia edilmişti. Boşanacakları konuşulan çiftten ise herkesi sevindiren bir haber geldi.

BAŞKALARIYLA AŞK YAŞADIKLARI KONUŞULDU

Bir süre sonra Kenan Doğulu'nun oyuncu Aslı İşler ile Beren Saat'e ihanet ettiği iddia edildi, Beren Saat'in 'masumiyetini kaybettin' paylaşımı ise iddiaları güçlendirdi. 5 ay önce evlerini ayıran çiftten Beren Saat'in DJ Maga ile fotoğrafları da çok konuşuldu.

AYLAR SONRA BARIŞTILAR

Haklarında her gün farklı bir iddia edilen çiftten ise müjdeli haber geldi. Kanal D ekranlarında yayınlanan Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa programının özel haberine göre; çift aylar sonra barıştı. Bir süredir eşiyle aynı evde yaşamayan çiftten Beren Saat, 1 hafta önce evine geri döndü.