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Boşanacakları konuşulan Beren Saat ve Kenan Doğulu barıştı

Yaklaşık 8 aydır evliliklerinde kriz yaşayan ve boşanacakları konuşulan Beren Saat ile Kenan Doğulu barıştı. Saat, geçtiğimiz günlerde aylardır ayrı olduğu evine geri döndü.

04.10.2019 11:19

2014 senesinde nikah masasına oturan Beren Saat ve Kenan Doğulu çiftinin evliliklerinde kriz çıkmış ve çift aylardır bir araya gelmiyordu. Evliliklerinde büyük sorunlar yaşana Beren Saat'in ünlü bir DJ ile fotoğrafları ortaya çıkmış ve ikilinin aşk yaşadıkları iddia edilmişti. Boşanacakları konuşulan çiftten ise herkesi sevindiren bir haber geldi.

BAŞKALARIYLA AŞK YAŞADIKLARI KONUŞULDU

Bir süre sonra Kenan Doğulu'nun oyuncu Aslı İşler ile Beren Saat'e ihanet ettiği iddia edildi, Beren Saat'in 'masumiyetini kaybettin' paylaşımı ise iddiaları güçlendirdi. 5 ay önce evlerini ayıran çiftten Beren Saat'in DJ Maga ile fotoğrafları da çok konuşuldu.

AYLAR SONRA BARIŞTILAR

Haklarında her gün farklı bir iddia edilen çiftten ise müjdeli haber geldi. Kanal D ekranlarında yayınlanan Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa programının özel haberine göre; çift aylar sonra barıştı. Bir süredir eşiyle aynı evde yaşamayan çiftten Beren Saat, 1 hafta önce evine geri döndü.

Boşanacakları konuşulan Beren Saat ve Kenan Doğulu barıştı

Kenan Doğulu, Beren Saat, Magazin


YORUMLAR(25)
ÇINAR:reklamlar bitti demek. . .
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UÇAKSAVAR:yaşaaaaaaaaaaaaasssssssssssssssıııııııııııınnnnnnnnnnn evine dönmüş çok ta tın
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DOĞRU:Değişik tadlar aldıktan sonra kaldığı yerden devam yakışır. Ara sıra değişiklik şart. Garibanlar yapınca zina olur bunlarda çapkınlık.
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YORUM:Büyü BOZULDU !!!! FAZLA SÜRMEZ !!!!!
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DAVAR ÇOBANI:KİMİN ELİ KİMİN CEBİNDE BELLİ DEĞİL. BUNLARDA SANATÇI
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FARUK:Dörtgözle evine dönmesini bekliyorduk çok yararlı haber
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MİKROP:yine mi kurtulamadık bunlardan. . . kenan ne mide varmış sende boynuz üstüne boynuz hala devam
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VİRUS:MİKROP BEY HAKLISINIZ
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İYİ İNSAN:MİKROP İŞTE İLLA ZEHİRLEYECEKBIRAK BARIŞSINLAR YOKSA SENİNGÖZÜNMÜ VAR. . .
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GENÇKIZ:ADINI EVLİLİK KOYMASAYDINIZ İYİYDİ.
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