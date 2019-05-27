Boşanacakları Konuşulan Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Verdiği İftara Katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Dolmabahçe Sarayı'ndaki Muayede Salonu'nda verdiği iftar iş, sanat ve spor dünyasından birçok ünlü isim katıldı. 4 ay önce evlenen ve magazin kulislerinde boşanacağı konuşulan Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı, iftarın konukları arasındaydı.

NASİHAT ALDI

Sinan Akçıl ve eşi Burcu Kıratlı, davetlilerin saraydan ayrılmasının ardından Erdoğan çiftiyle görüşüp nasihat aldı. Akçıl, "Erdoğan'ın ne kadar babacan olduğunu bir kez daha anladım" dedi.

SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞTI

Sosyal medya hesabından Erdoğan ve eşiyle olan fotoğrafını paylaşarak altına "Cumhurbaşkanı ve değerli eşi gibi bir aile olmak" notunu düştü.

ELEŞTİRİ ALDI

Sinan Akçıl'ın bu paylaşımı ayakkabıları ve kurduğu cümle yüzünden sosyal medya kullanıcıları tarafından eleştiri aldı.