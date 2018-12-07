Boşanan Merve Sevi'den Takipçisine Sert Tepki: Sen Kimsin Yemeğe Çağırıyorsun Beni

1,5 yıl önce spor eğitmeni Çalkan Algün'le nikâh masasına oturan Merve Sevi, boşandı. Çift, boşanma haberini sosyal medya hesaplarından duyurdu. Merve Sevi, boşanma sonrası açıklama yaptı.

TEKRAR YAŞAYACAĞIM MÜJDELENMİŞ GİBİ

Güzel oyuncu Merve Sevi eski evliliği hakkında, "Çok mesaj attınız, iyi niyetli dileklerinize minnettarım. Hep sormuşsunuz; 'nasılsın, iyi misin, iyi ol?' demişsiniz. Nasılım biliyor musunuz? Sanki kötü bir hastalığa yakalanmışım da geçmiş gibi, doktor tekrar yaşayacağımı müjdelemiş gibiyim." ifadelerini kullandı.

"NE SANIYORSUNUZ KADINLARI SİZ"

Sosyal medya hesabından kendisine yemek teklifi yapan takipçisini ifşa eden Merve Sevi, "Yok artık gerçekten deşifre edeceğim. Sen kimsin ya yemeğe çağırıyor beni. Hasta mısınız oğlum siz manyak mısınız ne sanıyorsunuz kadınları siz." yorumunu yaptı.