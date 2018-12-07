07 Aralık 2018, 21:10
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Boşanan Merve Sevi'den Takipçisine Sert Tepki: Sen Kimsin Yemeğe Çağırıyorsun Beni

Boşanan Merve Sevi

1,5 yıl önce spor eğitmeni Çalkan Algün'le nikah masasına oturan Merve Sevi, boşandı. Sevi, kendisine sosyal medya hesabından yemek teklifi yapan takipçisine sert tepki göstererek ağzına geleni söyledi.

1,5 yıl önce spor eğitmeni Çalkan Algün'le nikâh masasına oturan Merve Sevi, boşandı. Çift, boşanma haberini sosyal medya hesaplarından duyurdu. Merve Sevi, boşanma sonrası açıklama yaptı.

TEKRAR YAŞAYACAĞIM MÜJDELENMİŞ GİBİ

Güzel oyuncu Merve Sevi eski evliliği hakkında, "Çok mesaj attınız, iyi niyetli dileklerinize minnettarım. Hep sormuşsunuz; 'nasılsın, iyi misin, iyi ol?' demişsiniz. Nasılım biliyor musunuz? Sanki kötü bir hastalığa yakalanmışım da geçmiş gibi, doktor tekrar yaşayacağımı müjdelemiş gibiyim." ifadelerini kullandı.

"NE SANIYORSUNUZ KADINLARI SİZ"

Sosyal medya hesabından kendisine yemek teklifi yapan takipçisini ifşa eden Merve Sevi, "Yok artık gerçekten deşifre edeceğim. Sen kimsin ya yemeğe çağırıyor beni. Hasta mısınız oğlum siz manyak mısınız ne sanıyorsunuz kadınları siz." yorumunu yaptı.

07 Aralık 2018 Cuma 21:10



YORUMLAR (13)
İYİMİ BÖYLE: Sen kimsin onu yemeğe davet ediyorsun önce milyon dolarlık ol sonra istediğin yere davet edebilirsin paran yoksa böyle.
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CAPKİNİM: lan ben bununla yemege degil ayak yoluna gidersen serefsizim bu kim lannn
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ALPER: Sen yemek dahi teklif edilemeyecek kadar uzak bir noktadamısınız insanlardan !!! Seni kadın,insan yerine koyup yemek teklif etmiş necar bunda ??? Asıl sen kendini neyin kenarı sanıyorsun onu bir sormak lazım.Asıl rahatsızlığın,yazdığın değilde biyerlerin kalkması rahatsızlığı bence....Tedavisinide toplum yapacak,hakettiğin kadar değer verince geçer hepsi.....
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ESRA: keşke bu teklif bana yapılsaydı.koşa koşa giderdim.ben evlenecek adam bulamıyorum.bazılarıda reddediyor
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İBRAHİM : İNSANLARIN İÇİNDE NELER YASADIGINI BİLMEDEN HAYBEYE KONUSMAYIN BOŞ BEEŞ DİYEN ARKADAS SEN NE İŞE YARIYOSUN ACABA .MERVE HANIM COK İYİ Bİ OYUNCU BENCE AYRICA BASKALARI GİBİ BİYERLERİYLE DEGİL GERCEKTEN OYUNCULUGUYLA KENDİNİ BELLİ EDEN VE GOZLERDEN UZAK MUTAVAZİ Bİ HAYATI VAR BENCE.TÜRKİYEDE ENDER BULUNAN SAYILI OYUNCULARDANDIR KENDİSİ HAYATINIZIN GERİ KALANINDA MUTLULUKLAR DİLERİM MERVE HANIM İNSALLAH HAKKINIZDA HAYIRLISI OLUR
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