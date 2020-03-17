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Boşandığı eşi tarafından tabanca ile ağır yaralanan kadın hayatını kaybetti

Karabük'te anlaşmalı olarak boşandığı eski eşi tarafından tabancayla başından vurularak ağır yaralanan kadın tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

17.03.2020 11:06 | Son Güncelleme: 17.03.2020 11:06
Boşandığı eşi tarafından tabanca ile ağır yaralanan kadın hayatını kaybetti
Karabük 'te anlaşmalı olarak boşandığı eski eşi tarafından tabancayla başından vurularak ağır yaralanan kadın tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Olay 11 Mart gecesi Yeşil Mahalle Yonca Sokak'ta bulunan pizza dükkanında meydana gelmişti. Anlaşmalı olarak boşandığı eşi Aydın Yılmaz (40) pizza dükkanına gelerek tartıştığı eski eşi Vildan Akkaya'yı (37) yanında getirdiği tabancayla kafasından vurarak ağır yaralamıştı. Ağır yaralı olarak Karabük Eğitim Araştırma Hastanesinde tedavi gören Vildan Akkaya 6 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Yaşanan olay sonrası kaçtıktan sonra polis ekipleri tarafından suç aleti ile birlikte yakalanan Aydın Yılmaz ise, çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı. - KARABÜK

Kaynak: İHA

Etiketler : Aydın Yılmaz, Karabük, 3. Sayfa

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