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Boşandığı eşini cadde ortasında vurdu (2)

SOSYAL MEDYA HESABI AÇTI, DİYE VURMUŞRize'de, boşandığı eşi Hatice Kurt'u caddede yürürken, başından tabancayla vurarak, ağır yaralayan Ali Rıza H.'nin, polise verdiği ilk ifadesi ortaya çıktı.

27.03.2020 18:02 | Son Güncelleme: 27.03.2020 18:02
Boşandığı eşini cadde ortasında vurdu (2)

SOSYAL MEDYA HESABI AÇTI, DİYE VURMUŞ

Rize 'de, boşandığı eşi Hatice Kurt'u caddede yürürken, başından tabancayla vurarak, ağır yaralayan Ali Rıza H.'nin, polise verdiği ilk ifadesi ortaya çıktı. Ali Rıza H.'nin, geçimsizlik nedeniyle ayrıldığını söylediği eski eşinin sosyal medya hesabı açmasına ve fotoğraflarını paylaşmasına çok kızdığını söylediği öğrenildi. Bu nedenle eski eşini takip ettiğini ve tabancayla vurduğunu söyleyen Ali Rıza H.'nin sorgusu sürüyor.

KIZIYLA INI PAYLAŞMIŞ

Öte yandan Hatice Kurt'un, sosyal medya hesabından en son kızı ile olan fotoğrafını 'Benim canlarım' notuyla paylaştığı görüldü.


Kaynak: DHA

Etiketler: Hatice Kurt, Rize, Güncel

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