Boşandığı eşini cadde ortasında vurdu (3)

HAYATINI KAYBETTİ

Rize 'de caddede yürürken boşandığı eşi Ali Rıza Havuz tarafından başından tabancayla vurularak ağır yaralanan Hatice Kurt, kaldırıldığı Rize Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: DHA