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Boşandığı eşini darbederken jandarmaya yakalandı, tutuklandı

ZONGULDAK'ta, boşandığı eşi R.Ş.A. tarafından darbedilen S.P. (38) jandarmayı arayarak yardım istedi.

30.09.2019 20:33Boşandığı eşini darbederken jandarmaya yakalandı, tutuklandı
ZONGULDAK'ta, boşandığı eşi R.Ş.A. tarafından darbedilen S.P. (38) jandarmayı arayarak yardım istedi. Eski eşine şiddet uygularken gözaltına alınan R.Ş.A., mahkemece tutuklandı.
Olay, dün saat 16.00 sıralarında, Çaycuma ilçesine bağlı Ayvazlar köyünde meydana geldi. S.P. boşandığı eşinin eve gelerek kendisini darbettiği ihbarında bulundu. Kısa sürede köye giden jandarma, R.Ş.A.'nın eski eşini darbederken yakaladı. Müdahalede bulunan jandarma ekipleri, S.P.'yi eski kocasının elinden kurtardı. Gözaltına alınan R.Ş.A., işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki işlemlerinin ardından nöbetçi mahkemeye çıkarılan R.Ş.A., 'Kasten yaralama', 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' ve kadına yönelik şiddet suçlarından tutuklandı.



Jandarma, Çaycuma, Güncel

Kaynak: DHA

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