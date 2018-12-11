Boşandığı Eşini Öldüren Adama Ağırlaştırılmış Müebbet

Manisa
'nın Turgutlu
ilçesi Çampınar
Mahallesi'nde 20 Haziran günü boşandığı eşi kaymakam adayı Döne A.'yı av tüfeğiyle öldüren Erkan T. ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırıldı.
Turgutlu Ağır Ceza Mahkemesinde bugün görülen davada boşandığı eski eşi ve kaymakam adayı Döne A.'yı av tüfeğiyle öldüren Erkan T., karar duruşması için hakim karşısına çıktı. Davaya zanlı Erkan T. ile avukatları ve Döne A.'nın yakınlarıyla avukatı katıldı. Mahkeme başkanı görülen dava sonrasında zanlı Erkan T.'nin ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.
Olay
İlçeye bağlı Çampınar Mahallesinde 20 Haziran'da yaşanan olayda Erkan T., boşandığı eşi kaymakam adayı Döne A.'nın evine giderek bir süre tartıştıktan sonra av tüfeği ile ateş açarak, 1 çocuk annesi kadını olay yerinde öldürdü. Olay sonrası kaçan zanlı Erkan T. bir süre sonra jandarmaya teslim olmuştu. - MANİSA
11 Aralık 2018 Salı 15:49