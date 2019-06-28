28.06.2019 16:15
Haberler » Güncel » Haber

Boşandığı eşini sokak ortasında öldürdü (2)

Boşandığı eşini sokak ortasında öldürdü (2)

GÖZYAŞLARI ARASINDA DEFNEDİLDİMersin'de, boşandığı Murat C. tarafından evinin önünde tabancayla vurularak öldürülen Filiz Kaplan'ın cenazesi, otopsinin ardından yakınları tarafından morgdan alınarak, kent merkezindeki Akbelen Şehir Mezarlığı'na getirildi.

GÖZYAŞLARI ARASINDA DEFNEDİLDİ
Mersin 'de, boşandığı Murat C. tarafından evinin önünde tabancayla vurularak öldürülen Filiz Kaplan'ın cenazesi, otopsinin ardından yakınları tarafından morgdan alınarak, kent merkezindeki Akbelen Şehir Mezarlığı'na getirildi. Burada aile bireyleri, iş arkadaşları ve STK temsilcilerinin katılımı ile cenaze namazı kılındı. Daha sonra omuzlara alınan Kaplan'ın cenazesi, gözyaşları arasında aile kabristanında toprağa verildi.
Gözaltında bulunan Murat C.'nin emniyetteki sorgusunun sürdüğü bildirildi.


Kaynak: DHA
Akbelen , Güncel

Son Dakika Haberleri
16:39 Şehitkamil'deki Bayat Ekmekler toplanmaya devam ediyor
16:39 Savcı Kiraz'ın şehit edilmesine ilişkin dava
16:39 "MİT tırları"nın durdurulması davasında karar (1)
16:38 DHA YURT BÜLTENİ -15
16:38 Çarptığı aracın sürücüsünü öldüren zanlı yakalandı
16:38 KAPISINA KİLİT VURULAN KUYUMCU, ONLARCA KİŞİYİ DOLANDIRDIĞI İDDİASIYLA HER YERDE ARANIYOR
16:37 May ve Putin'in G20'deki görüşmesi