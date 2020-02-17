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Boşandığı eşinin bıçakladığı Burcu, ağır yaralandı

KONYA'nın Akşehir ilçesinde Hakan Ş. (34), boşandığı Burcu T.'yi (26) tartışma sırasında 3 yerinden bıçakladı.

17.02.2020 11:47 | Son Güncelleme: 17.02.2020 11:47Boşandığı eşinin bıçakladığı Burcu, ağır yaralandı

KONYA'nın ilçesinde Hakan Ş. (34), boşandığı Burcu T.'yi (26) tartışma sırasında 3 yerinden bıçakladı. Hastaneye ağır yaralı kaldırılan Burcu T.'nin hayati tehlikesi sürerken, gözaltına alınan Hakan Ş. ise adliyeye sevk edildi.

Olay, dün öğle saatlerinde, Yeni Mahalle'deki lisenin yakınlarında meydana geldi. Hakan Ş., iddiaya göre, boşandığı Burcu T.'yi konuşmak için dışarı çağırdı. Burcu T., buluşmaya gelirken, Hakan Ş. ile aralarında, bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Bu sırada Hakan Ş., Burcu T.'yi vücudunun 3 yerinden bıçakladı. Kanlar içinde kalan Burcu T., çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık görevlilerince ambulansla Akşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralı Burcu T., burada yapılan ilk tedavisinin ardından 'daki hastaneye sevk edildi. Tedaviye alınan Burcu T.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.

Olayın ardından kaçan ve polis tarafından kısa sürede yakalanan Hakan Ş. ise gözaltına alındı. Emniyetteki sorgusunun ardından Hakan Ş., bugün adliyeye sevk edildi.



Yeni Mahalle, Akşehir, Konya, Güncel

Kaynak: DHA

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