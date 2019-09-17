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Boşandığı eşinin kendisini rahatsız etmesine dayanamadı, şahsı bıçakladı

Boşandığı eşinin kendisini rahatsız etmesine dayanamadı, şahsı bıçakladı Kadın polis merkezine adam hastaneye giderken, çocuklar polis gözetimindeİSTANBUL - Maltepe'de iddiaya göre bir kadın boşandığı halde devamlı kendisini rahatsız eden eski kocasının yine eve gelmesine dayanamayarak,...

17.09.2019 15:30
Boşandığı eşinin kendisini rahatsız etmesine dayanamadı, şahsı bıçakladı
Kadın polis merkezine adam hastaneye giderken, çocuklar polis gözetiminde
İSTANBUL - Maltepe'de iddiaya göre bir kadın boşandığı halde devamlı kendisini rahatsız eden eski kocasının yine eve gelmesine dayanamayarak, şahsı bacağından bıçakladı. Eski koca R.K. yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılırken, Z.K. ise kelepçelenerek polis merkezine götürüldü. Öte yandan kadının üç çocuğu ise polis otosunu bindirilip gözetim altına alındı.
Olay Maltepe Fındıklı'da bugün öğle saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, Z.K. isimli kadın boşandığı eşi tarafından rahatsız ediliyordu. Bugün de eski koca R.K. kadının evine tekrar gitti. Kadın adamın kendisini daha fazla rahatsız etmesine dayanamadı. Bıçakla eski kocasını bıçaklayan kadın, ardından olay yerine polisi bekledi. Polis ekipleri olay yerine gelerek, kadının kelepçeleyip polis merkezine götürdü. Öte yandan ilk müdahalesi olay yerinde yapılan R.K. ise hastaneye kaldırıldı. Kadının üç çocuğu ise polis tarafından evden alınıp evden götürüldü. Görgü şahitleri ise, "Kadının üç tane çocuğu var. Kadın çocuklarına sahip çıkıyor. Diğer adam sahip çıkmıyor. Adamın işi yok işsiz. Kadını dövüyor. Telefon açıyor kadın. Polis geliyor. Ama adam devamlı geliyordu. Adam cezaevine girmişti daha önce. Kadın haklı" dediler.
Boşandığı eşinin kendisini rahatsız etmesine dayanamadı, şahsı bıçakladı

Maltepe, Polis, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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