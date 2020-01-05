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Cinayet sonrası eşine "Sana da sıra gelecek" diyen kadın, Kocaeli'de yakalandı

Konya'da boşandığı eşinin birlikte yaşadığı ileri sürülen Aynur Süngülü'yü tabanca ile vurarak öldüren ve sosyal medya hesabından eski eşinin ayakkabısına bastığı fotoğrafı "Sana da sıra gelecek" notuyla paylaşan Özlem G., Kocaeli'de yakalandı.

05.01.2020 00:00 | Son Güncelleme: 05.01.2020 00:48

'nın ilçesinde boşandığı eşinin birlikte yaşadığı ileri sürülen Aynur Süngülü'yü tabanca ile vurarak öldüren Özlem G., 'de yakalandı.

KOCASINI DA ÖLDÜRECEĞİNİ BEYAN EDEN AÇIKLAMALAR YAPTI

Dün gece, Konya Seydişehir'de meydana gelen olayda, Özlem K. boşanmak üzere olduğu eşi Tufan K.'nın birlikte yaşadığı Aynur Süngülü'nün evine geldi. Kapıyı Süngülü'nün kızı açarken, içeri giren Özlem G. yanında getirdiği tabancayı ateşleyerek Aynur Süngülü'yü öldürdü. Özlem G. olayın ardından kaçtı. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Özlem G.'nin, Kocaeli'de bulunduğu ve sosyal medya üzerinde ayrılmak üzere olduğu kocasını da öldüreceğini beyan eden açıklamalar yaptığının bildirilmesi üzerine şüpheliyi yakalamak için çalışmalara başladı.

KOCAELİ'DE YAKALANDI

Şüphelinin bulunduğu adresin tespit edilmesi üzerine operasyon düzenlenerek Özlem K. yakalanarak gözaltına alındı. Özlem K., Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlandıktan sonra Konya Emniyet Müdürlüğü'ne teslim edilecek.Boşandığı eşinin sevgilisini öldüren kadın Kocaeli'de yakalandı.

Cinayet sonrası eşine

Seydişehir, Kocaeli, Konya, Güncel

Kaynak: DHA


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