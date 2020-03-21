Boşandığı kadını takip edip, vurdu (2)
YAKALANDIBoşandığı Çiğdem Bal'ı vurduktan sonra kaçan Ali K., olaydan 3 saat sonra yakalandı.
21.03.2020 12:30 | Son Güncelleme: 21.03.2020 12:30
YAKALANDI
Boşandığı Çiğdem Bal'ı vurduktan sonra kaçan Ali K., olaydan 3 saat sonra yakalandı. Olay yerine 3 kilometre mesafedeki Uluç Mahallesi'nde devriye gezen polis ekibi tarafından gözaltına alınan Ali K., Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği'ne götürüldü.
Kaynak: DHA
Etiketler : Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği, Antalya Emniyet Müdürlüğü, Polis, Güncel