Boşandığı Karısının Evine Giderek Tehdit Eden Şüpheli Gözaltına Alındı

06 Aralık 2018 Perşembe 15:44



06 Aralık 2018 Perşembe 15:44

Samsun'da bir kişi boşandığı karısının evine gidip tehdit içeren eylemlerinden dolayı polis tarafından gözaltına alındı ve çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Hastane Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.G. (36) adlı şahıs, boşanmış olduğu işinin evine giderek tehdit içeren eylemlerde bulundu. Şikayet üzerine İlyasköy Polis Merkezi ekiplerince gözaltına alınan S.G., savcıya ifade verdikten sonra 'nitelikli konut dokunulmazlığını ihlal' suçundan tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren S.G., 'adli kontrol' şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN