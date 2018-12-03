Boşandıktan 2 Ay Sonra Barışan Demet Akalın ve Okan Kurt'un Barış Yemeğine Ünlüler Akın Etti

Geçtiğimiz günlerde barıştıklarını açıklayan Okan Kurt ve Demet Akalın, yakın dostlarıyla akşam yemeğinde buluştu. Boşandıktan iki ay sonra Okan Kurt'la barışan Akalın bu özel gecenin fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşmayı ihmal etmedi.

BARIŞ YEMEĞİ DÜZENLENDİLER

Ünlü şarkıcı Demet Akalın, eylül ayında Beykoz'daki evin haciz gelmesiyle 6,5 yıllık eşi Okan Kurt'la tek celsede boşandı. Geçtiğimiz günlerde aralarındaki sorunları çözmek için tatile giden çift, barışarak geri döndü. Evliliklerine ikinci bir şans veren çift, İstanbul'da bir gece kulübünde yemek düzenledi.

ÜNLÜ İSİMLER YALNIZ BIRAKMADI

Çifti bu mutlu günlerinde Kuşum Aydın, Selin Ciğerci, Berkay Şahin, Özlem Ada Şahin, Fatih Ürek ve Kerimcan da yalnız bırakmadı. Demet Akalın, yemekte çekilen fotoğrafları Instagram hesabından "Canlar" notuyla paylaştı.