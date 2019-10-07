Haberler » Magazin » Haber

Boşandıktan 20 gün sonra barışan Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı ikinci kez evleniyor!

Boşandıktan 20 gün sonra barışan Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı, geçen yıl evlendikleri Paris'te el ele görüntülendi. Akçıl'ın Kırtalı'ya yeniden evlenme teklif ettiği Kıratlı'nın ise teklifi kabul ettiği söylendi.

07.10.2019 12:00

2019 yılının ilk günlerinde dünya evine giren Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlı 20 gün önce tek celsede boşandı. Ayrılığa daha fazla dayanamayan çift, ilişkilerine ikinci bir şans vererek barışma kararı almıştı. İkili evlendikleri yerde tekrar bir araya gelerek aşklarına ikinci bir şansı verdi.

EL ELE GÖRÜNTÜLENDİLER

Yeniden barışan Burcu Kıratlı ve Sinan Akçı Paris sokaklarında el ele görüntülendi. İddialara göre Sinan Akçıl'ın Kıratlı'ya ikinci kez evlenme teklif ettiği Kıratlı'nın bu teklife evet dediği öğrenildi.

"SONUNA KADAR AŞKIN ARKASINDAYIM"

Sinan Akçıl, Kanal D ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programına özel bir açıklama yaparak barıştıklarını duyurmuştu. Akçıl, 2. Sayfa'y gönderdiği mesajda "Bazı büyük sevdalar hiçbir sözle anlatılmaz" Ne desek az ne desem eksik kalır. Hayattaki en değerli varlık Burcu benim için. Sonuna kadar bu aşkın arkasındayım" dedi.

Boşandıktan 20 gün sonra barışan Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı ikinci kez evleniyor!

Burcu Kıratlı, Sinan Akçıl, Paris, Magazin

YORUMLAR(20)
KARDELEN:Şunlara bakın çocuk oyununa döndürdüler gelde bu evlilikten hayır bekle kötü örnek .
Yayından Kaldır
1 0
Cevap yaz
SEBEP BELLİ:yasak daha tatlı
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
NAZO:Yahu, adam ilk kez boşandı. Ne hulleci ya? Uc kere bos ol demedikce tekrar evlenmelerinde bir sakinca yok ki.
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
ECE YILDIZ:Siz gidin evcilik oynayın. Evlilik size göre değil. Oyuncağa çevirdiniz. . .
Yayından Kaldır
5 0
Cevap yaz
ALİ:HÜLLECİ KİM BELLİMİ
Yayından Kaldır
8 2
Cevap yaz
EVLEN BOŞAN-BOŞAN EVLEN:2 DEFA DAHA DENERLERSE BLOKE OLUR
Yayından Kaldır
20 2
Cevap yaz
DÜŞÜNÜR:Dinen islamiyette tekrar nikah aynı kişiye düşmez
Yayından Kaldır
10 6
Cevap yaz
L8.L:Resmi nikah düştüğü anda dini nikahta gider. Arkadaş haklı, boşanan kadının aynı kişi ile evlenebilmesi için başka biri ile evlenip boşanması gerekli. Yoksa hemen aynı kişi ile evlenemiyor. Tabi bu kağıt üzerinde olmaz. Başka detaylarda var tabi.
Yayından Kaldır
5 3
:D:dinen boşanmayı unutmuşlardır belki sorun yok :D tövbe yatabbm ya :D az gelişin artık
Yayından Kaldır
2 2
MURAT D.:yanlış bilgi boşamada 1 talak gider, kadının iddet bekleme süresi içinde adam geri alırsa boşama gerçekleşmez. zaten 20 gün diyorlar, yani resmi nikah gitsede dini nikah gitmez.
Yayından Kaldır
2 2
Tüm 20 yorumu okumak için tıklayın
Son Dakika Magazin Haberleri
16:32 Gece Yolcuları'ndan unutulmaz konser
16:03 İzmir'de duman coşkusu
15:31 Demet Akalın icra memurunu affetmedi! 'Şikayetçiyim, cezalandırılmasını istiyorum'
15:11 Gelinler Dilek'in üzerine neden yürüdüler?
13:52 O Ses Türkiye'ye yarışmacı olarak katılan RTÜK çalışanına kurul üyesinden tepki: İnceleme şart!
13:16 Hakan Ural ve Seda Akgül: "Bizim farklılığımız samimiyetimizde..."
13:04 65 yaşındaki adam, eşinin diyalize gittiği sırada ilişki yaşadığı kadın tarafından dolandırıldı