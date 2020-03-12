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Boşandıktan sonra ilk kez aynı karedeler!

Sunucu Özlem Yıldız, 7 yıl önce boşandığı iş insanı Sinan Serter ile görüntülendi

12.03.2020 20:00 | Son Güncelleme: 12.03.2020 20:00
Boşandıktan sonra ilk kez aynı karedeler!

Snob Magazin'in haberine göre;2005 yılında nikah masasına oturan Özlem Yıldız ve iş insanı Sinan Serter, 3 Ekim 2013 tarihinde boşanmıştı.

Bu evlilikten 12 yaşında Demir isminde çocukları olan ikili, önceki gün aile dostları olan Süleyman Çalıkoğlu'nın Levent'te açtığı Dönerin Efendisi restoranına hayırlı olsuna gittiler.

Özlem Yıldız ve Sinan Serter, yıllar sonra ilk kez aynı karede poz vermiş oldu.

Kaynak: Snob Magazin

Etiketler : Sinan Serter, Özlem Yıldız, Magazin

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