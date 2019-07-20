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Boşandıktan sonra tatile çıkan Özcan Deniz ve Feyza Aktan arasında tartışma çıktı

3 hafta önce boşanan Özcan Deniz ve Feyza Aktan, Bodrum'da tatil yapıyor. Birlikte havuza giren çift, bir ara tartışmaya başlayınca sesler yükseldi.

20.07.2019 10:21

47 yaşındaki oyuncu ve şarkıcı Özcan Deniz, 2016 yılından bu yana aşk yaşadığı 27 yaşındaki Feyza Aktan'la 8 Mart 2018'de nikah masasına oturmuştu. Ancak evlilikleri yolunda gitmeyen çift, 26 Haziran'da tek celsede boşandı. Şimdilerde ailecek tatil yapan hatta el ele görüntülenen ikili, birlikte girdikleri havuzda tartıştı.

YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMİ ALDILAR

Posta'da yer alan habere göre; Özcan Deniz, boşandığı eşi ve oğlu Kuzey için Yalıkavak'taki bir otelin apartını tuttu. Gizli saklı tatil yapan Özcan Deniz, görüntü vermemek için güvenlik önlemi aldı. Apartın havuzunu hiçbir yerden görüntü vermemek için ayarlayan Özcan Deniz, Feyza aktan ve oğlu Kuzey ile havuza girdi.

SESİNİ YÜKSELTTİ

Havuzda keyifli vakit geçiren çekirdek ailenin mutluluğu yüzlerine yansıdı. Neşesi ile dikkat çeken Özcan Deniz ve Feyza Aktan'ın kahkahaları havuzda yankılandı. Ancak bir ara gerginlik yaşayan Özcan Deniz ve Feyza Aktan havlu konusunda bir tartışma yaşayınca ünlü şarkıcının sesini yükselttiği duyuldu.

Boşandıktan sonra tatile çıkan Özcan Deniz ve Feyza Aktan arasında tartışma çıktı

Tek celsede boşanan Özcan Deniz ve Feyza Aktan BodrumTek celsede boşanan Özcan Deniz ve Feyza Aktan Bodrum'da görüntülendi

Kaynak: Diğer
Feyza Aktan, Özcan Deniz, 8 Mart, Magazin

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