Haber, Son Dakika, Haberler
Anasayfa
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Menü

Boşanma aşamasındaki eşi ile kadın avukatı tabancayla yaraladı

BURSA'da Şükrü B. (43), boşanma aşamasında olduğu eşi Hatun B. ile eşinin patronu ve aynı zamanda avukat Berrin Bayam'ı, çıkan tartışmanın ardından tabanca ile vurarak yaraladı.

14.04.2020 21:17 | Son Güncelleme: 14.04.2020 21:17
Boşanma aşamasındaki eşi ile kadın avukatı tabancayla yaraladı

BURSA'da Şükrü B. (43), boşanma aşamasında olduğu eşi Hatun B. ile eşinin patronu ve aynı zamanda avukat Berrin Bayam'ı, çıkan tartışmanın ardından tabanca ile vurarak yaraladı.  Hastaneye kaldırılan yaralı kadınların sağlık durumlarının ağır olduğu belirtilirken, olaydan sonra kaçan şüpheli Şükrü B. ise jandarma tarafından yakalandı.

Olay, saat 15.00 sıralarında Mudanya ilçesi Bademli Mahallesi'nde meydana geldi. Şükrü B. ile Hatun B. çifti, geçimsizlik nedeniyle 5 ay önce boşanmaya karar verdi. Bu karardan sonra Hatun B., yanında 12 yıldır temizlik görevlisi olarak çalıştığı avukat Berrin Bayam'ın evinde kalmaya başladı. Şükrü B., bugün eşinin çalıştığı eve gitti. Şükrü B. ile Hatun B. tartışmasına iddiaya göre Av. Bayram da katıldı. Yaşanan gerginliğin ardından Şükrü B., belinden çıkardığı ruhsatsız tabancayla önce eşi Hatun B.'ye, ardından ev sahibi Av. Berrin Bayam'a ateş etti. İki kadın kanlar içinde yerde kalırken, Şükrü B. olay yerinden kaçtı.

Silah seslerini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı Hatun B. ile Berrin Bayam, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı kadınların sağlık durumlarının ağır olduğu öğrenildi.

OTOMOBİLİNDE YAKALANDI

Olayla ilgili soruşturma başlatan jandarma ekipleri, Şükrü B.'nin şehir merkezine kaçma ihtimali üzerine durumu polise bildirdi. Harekete geçen polis ekipleri, Şükrü B.'yi otomobiliyle seyir halindeyken yakalayarak, gözaltına aldı. Şükrü B., emniyetteki verdiği ilk ifadede, "Eşim hakkında dedikodular duydum. Konuşmak için çalıştığı eve gittim. Tartışmaya başlayınca sinirlerime hakim olamadım. Yanımda getirdiğim tabancamı çıkararak boşanma aşamasındaki eşimle, patronuna ateş ettim" dedi.

Bursa Barosu Başkanı Avukat Gürkan Altun da konuyla ilgili açıklama yayınlayarak, yaşanan olayı kınadı. Bursa Barosu Başkanı Avukat Altun, "Mudanya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturması sürerken, olayın, hem kadına karşı şiddetin geldiği boyut, hem de avukatların baktıkları davalarla özdeş tutulmalarının bir sonucu olduğu açıktır. Saldırıyı kınıyor, meslektaşımıza acil şifa diliyoruz" ifadelerine yer verdi.


Kaynak: DHA

Etiketler: Bursa, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Bakan Koca ’Süleyman Soylu ile tartıştınız mı?’ sorusuna yanıt verdi Haberler
Bakan Koca "Süleyman Soylu ile tartıştınız mı?" sorusuna yanıt verdi
İhbar edilen otobüsten 4 koronavirüslü hasta çıktı Haberler
İhbar edilen otobüsten 4 koronavirüslü hasta çıktı
’Bill Gates insanlara mikroçip takmak için koronavirüsü yarattı’ Haberler
"Bill Gates insanlara mikroçip takmak için koronavirüsü yarattı"
Koronanın bulaştığı mesafeyle ilgili veriler güncellendi! 1,5 metre değilmiş Haberler
Koronanın bulaştığı mesafeyle ilgili veriler güncellendi! 1,5 metre değilmiş
Sağlık Bakanı Koca: Salgın Türkiye’de düşüşe geçti Haberler
Sağlık Bakanı Koca: Salgın Türkiye'de düşüşe geçti
Salgına karşı İtalya’yı uyaran ünlü profesörden Türk halkına mesaj Haberler
Salgına karşı İtalya'yı uyaran ünlü profesörden Türk halkına mesaj
Koronavirüs aşısının ilk kez denendiği kadın, yaşadıklarını anlattı Haberler
Koronavirüs aşısının ilk kez denendiği kadın, yaşadıklarını anlattı
Çılgın rakam! Prens Selman, İngiliz kulübünü satın alıyor Haberler
Çılgın rakam! Prens Selman, İngiliz kulübünü satın alıyor
Haberler ›› Güncel ››Boşanma aşamasındaki eşi ile kadın avukatı tabancayla yaraladı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

21:26: Kırıkkale'de otomobil ile motosiklet çarpıştı: 3 yaralı - Haber 21:26: Burdur Valiliği: "Salda Gölü'nde sorumlu firmayla ilgili idari ve adli süreç başlatılmıştır" - Haber 21:23: Fransa'da son 24 saatte 562 ölüm - Haber 21:20: Gökçeada feribot seferleri fırtına nedeniyle iptal edildi - Haber 21:20: Erzurum'da sağlık sorunları yaşayan bazı yaşlılar polislerce hastaneye götürüldü - Haber 21:16: Bakan Koca, "Sağlık Bakanlığı korona verilerini 0.021 oranında sabitledi" iddialarına cevap verdi - Haber 20:43: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "Süleyman Soylu ile tartıştınız mı?" sorusuna yanıt verdi - Haber 18:07: Brezilyalı bilim insanları, koronavirüsün sağlıklı hücrelere saldırdığı anların fotoğrafını yayınladı - Haberler