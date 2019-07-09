09.07.2019 08:55
Haberler» Güncel» Haber

Boşanma aşamasındaki eşine kurşun yağdırdı

Boşanma aşamasındaki eşine kurşun yağdırdı

Elazığ'da bir şahıs, boşanma aşamasında olduğu karısını, pencereden ateş ederek ağır yaraladı.

Elazığ'da bir şahıs, boşanma aşamasında olduğu karısını, pencereden ateş ederek ağır yaraladı. Olay, merkeze bağlı Sanayi Mahallesi Şamdan Sokakta bulunan 3 katlı apartmanın giriş katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A. S., boşanma aşamasında olduğu Y. S.'nin (40) yaşadığı binaya geldi. Karısının içeride oturduğunu gören koca, pencerenden yanında getirdiği silahla defalarca ateş etti. Şüpheli koca kaçarken, kurşunların isabet ettiği kadın ağır yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın, ambulansla Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
(Kamil Can Kılıç-Rıdvan Yeşilırmak/İHA)
Kaynak: İHA
Elazığ, Polis, Güncel

Son Dakika Haberleri
10:24   Motorunda kuşun yuva yaptığı kamyonun seferden çekilmesi
10:23   Çamur banyosuna yabancı turist ilgisi
10:22   Mezarlıklarda bayram hazırlığı başladı
10:22   Kendisini uyaran polise bıçak çekince gözaltına alındı
10:21   Bu kursa her meslekten talep var
10:21   "Rüşvet" operasyonu: 11 gözaltı
10:20   TAKSİLİ HIRSIZLIK ŞEBEKESİNE OPERASYON