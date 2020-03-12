Boşanma aşamasındaki eşini ağır yaralayan zanlı tutuklandı
Karabük'te boşanma aşamasında olduğu eşini başından vurarak ağır yaralanmasına neden olan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
12.03.2020 19:04 | Son Güncelleme: 12.03.2020 19:04
Karabük 'te boşanma aşamasında olduğu eşini başından vurarak ağır yaralanmasına neden olan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Yeşil Mahalle Esentepe bölgesi Yonca Sokak'ta dün gece meydana gelen olayda Aydın Y. isimli koca, boşanma aşamasında olan eşi Vildan Y.'yi tartışma sonucunda tabanca ile başından vurarak ağır şekilde yaralanmasına neden olmuştu.
Hakkında evden uzaklaştırma kararı bulunan Aydın Y., polis ekiplerince olay yerinde kıskıvrak yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KARABÜK
Yeşil Mahalle Esentepe bölgesi Yonca Sokak'ta dün gece meydana gelen olayda Aydın Y. isimli koca, boşanma aşamasında olan eşi Vildan Y.'yi tartışma sonucunda tabanca ile başından vurarak ağır şekilde yaralanmasına neden olmuştu.
Hakkında evden uzaklaştırma kararı bulunan Aydın Y., polis ekiplerince olay yerinde kıskıvrak yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KARABÜK
Kaynak: İHA
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