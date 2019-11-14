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Boşanma aşamasındaki eşini bıçakla yaralayan sanık, hakim karşısında

Eskişehir'de, boşanma aşamasındaki eşini bıçakla yaraladığı gerekçesiyle tutuklanan sanığın yargılanmasına devam edildi.

14.11.2019 12:52 | Son Güncelleme: 14.11.2019 12:52Boşanma aşamasındaki eşini bıçakla yaralayan sanık, hakim karşısında
'de, boşanma aşamasındaki eşini bıçakla yaraladığı gerekçesiyle tutuklanan sanığın yargılanmasına devam edildi.
Eskişehir 7. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanık Harun Sazlar, İstanbul Metris Cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Boşanma aşamasındaki eşi Öznur Sazlar ile taraf avukatları da duruşma salonunda hazır bulundu.
Savunmasını yapan Harun Sazlar, olay öncesi uzaklaştırma kararı nedeniyle İstanbul'da olduğunu söyledi.
Eşinin, telefonlarına cevap vermediğini öne süren Sazlar, "Olay tarihinde alkollüydüm, anlaşmalı boşanma konusunda konuşuyorduk. Bana, 'boşanmak öyle kolay değil seni süründüreceğim' dedi. Bende alkolün etkisiyle bu mesajları yazmışım, ne yazdığımı hatırlamıyorum. Zaten daha sonra ondan özür de diledim. Olay, banyonun önünde koridorda meydana geldi. Polis eve geldiğinde oğlum kanı görmesin diye banyonun önündeki birkaç damla kanı paspasladım. Mutfağa gitme sebebim, olay yerinden uzaklaşıp elimi yıkamaktı. Bilinçli olarak yapmadım, şuurumu kaybetmiştim." şeklinde savunma yaptı.
Öznur Sazlar ise sanığın iddialarını reddederek, olayın banyoda yaşandığını ileri sürdü.
İlk bıçak darbesinin kalbine yakın bir bölgeye geldiğini belirten Sazlar, "Darbenin biri akciğerime denk geldi, göğsümden hışırtı hissettim. Öleceğimi anladım, kendi imkanlarımla lavabonun altına doğru dönebildim. Sanık ağzımı kapattı, bıçağı boğazıma dayadı. Sanığın elindeki bıçak, kabzası oynayan bir bıçaktı. Sanığa bir kez yalvardım, hızlı bir şekilde mutfağa koştu. Ben de bu durumdan faydalanarak kendimi sokağa attım." diye konuştu.
Sanığın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkemenin hakimi, Adli Tıp Kurumu raporunun beklenmesi için duruşmayı erteledi.
Adliye çıkışında gazetecilere açıklamalarda bulunan Öznur Sazlar, adaletin yerini bulacağına inandığını söyledi.
Duruşmanın aralık ayına ertelendiğini belirten Sazlar, "Herkesin desteğine ve ilgisine teşekkür ediyorum. Şunu söylemeden geçemeyeceğim, bugün ben sadece Öznur değilim, ben bir Şule'yim, Özgecan'ım. Lütfen artık kadınlara karşı sessiz kalmayın." dedi.
İstanbul'dan 31 Temmuz'da Eskişehir'e gelen Harun Sazlar, evine gittiği boşanma aşamasında olduğu eşi Öznur Sazlar'ı bıçakla yaraladığı gerekçesiyle çıkarıldığı mahkemece hakkında tutuklama kararı verilmişti. Vücudunun 15 yerinden bıçaklanan Öznur Sazlar hastanede tedavi altına alınmış, ilk duruşmada tahliye edilen Harun Sazlar ise Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığının itirazı üzerine yeniden tutuklanmıştı.

Eskişehir, Güncel

Kaynak: AA

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