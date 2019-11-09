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Boşanma aşamasındaki eşini öldürdü

İzmir'in Bornova ilçesinde bir şahıs, boşanma aşamasındaki eşini pompalı tüfekle vurarak öldürdü.

09.11.2019 14:16 | Son Güncelleme: 09.11.2019 14:21Boşanma aşamasındaki eşini öldürdü
İzmir'in ilçesinde bir şahıs, boşanma aşamasındaki eşini pompalı tüfekle vurarak öldürdü.

Edinilen bilgiye göre olay, dün akşam saatlerinde Bornova ilçesi Karacaoğlan Mahallesi 6211 sokaktaki bir evde meydana geldi. İddiaya göre T.Ç. isimli bir şahıs, boşanma aşamasında olduğu iki çocuk annesi eşi Seda Ç. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Seda Ç., bulunduğu evden koşarak uzaklaşmaya çalıştı. T.Ç. bunun üzerine eşi Seda Ç.'yi pompalı tüfekle sırtından vurdu. Kanlar içerisinde yere yığılan Seda Ç.'yi gören çevre sakinleri durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Seda Ç.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Eşi tarafından pompalı tüfekle vurulan kadının cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Boşanma aşamasındaki eşini vurduktan sonra kayıplara karışan T.Ç.'yi yakalamak için polis ekipleri çalışma başlattı. - İZMİR

Bornova, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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